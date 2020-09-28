قصة لوح تزلج قطع 8000 كلم لوحده

فقد راكب الأمواج الأمريكي دوج فالتر لوح التزلج الخاص به قبل عامين عند خليج وايمي باي الواقع في هاواي بعد تعرضه لموجات عاتية أثناء ممارسته لرياضته المحببة.

وفشلت الجهود التي بذلها دوج في العثور على لوحه المفقود، ولم يكن يعلم أنّ الأمواج ستسير بلوحه نحو جزيرة سارانجاني الواقعة في الفليبين والتي تبعد مسافة 8000 كيلو متر عن مكان فقدان اللوح، حيث وجده بعض الصيادين على الشاطئ بعد 6 أشهر من فقدانه.

وقام الصيادون ببيع اللوح قبل عدة أشهر للمدرس برانزويلا المبتدئ في رياضة ركوب الأمواج، مقابل 41 دولارا أمريكيا.

وتفاجأ المدرس بأنّ اللوح من صنع هاواي، وهذا ما دفعه للبحث عن صاحبه عن طريق الإنترنت، ثم أرسل صورةً للوح للمصنع في هاواي للمساعدة في العثور على صاحبه.

واستطاع المدرس الفلبيني الوصول لصاحب اللوحي الحقيقي الذي لم يصدق الأمر حتى رأى اللوح عبر تطبيق زووم.

وقال دوج فالتر إنّه سيذهب للفلبين فور رفع قيود السفر ليستعيد لوحه المفقود الذي يعني الكثير بالنسبة له.

وأكدّ دوج رغبته في إهداء برانزويلا لوحاً خاصاً بالمبتدئين، بالإضافة لتقديمه دروساً خاصةً برياضة ركوب الأمواج مقابل استعادة لوح التزلج.

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