غوريلا تهاجم عاملة حديقة وتهشم يدها.. فيديو

تعرضت إحدى العاملات في حديقة الحيوان في العاصمة الإسبانية مدريد لهجومٍ مفاجئٍ من أنثى غوريلا تدعى مالابو أثناء قيامها بإطعامها.

حيث قامت مالابو البالغة من العمر 29 عاماً بالانقضاض على العاملة وهشمت ذراعها وإصابتها بجروحٍ في رأسها استوجبت نقلها للمستشفى.

وفور وقوع الحادث قام عمال الحديقة بالتدخل لإنقاذ العاملة البالغة من العمر 45 عاماً من بين يدي أنثى الغوريلا الهائجة، قبل أن يقوموا بتخدير مالابو ونقلها لأحد أركان القفص.

وقال العمال إنّ زميلتهم التي تعمل في الحديقة منذ 19 عاماً فشلت في تخليص نفسها من مالابو رغم خبرتها الكبيرة في التعامل مع الحيوانات.

يذكر أن مصالح الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث بالتعاون مع مسؤولي حديقة الحيوان، بهدف معرفة الأسباب التي جعلت الغوريلا التي ولدت في حديقة الحيوان تصل للعاملة التي كانت في منطقة مجهزة بتدابير حماية كاملة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية