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غوريلا تهاجم عاملة حديقة وتهشم يدها.. فيديو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرضت إحدى العاملات في حديقة الحيوان في العاصمة الإسبانية مدريد لهجومٍ مفاجئٍ من أنثى غوريلا تدعى مالابو أثناء قيامها بإطعامها.

حيث قامت مالابو البالغة من العمر 29 عاماً بالانقضاض على العاملة وهشمت ذراعها وإصابتها بجروحٍ في رأسها استوجبت نقلها للمستشفى.

وفور وقوع الحادث قام عمال الحديقة بالتدخل لإنقاذ العاملة البالغة من العمر 45 عاماً من بين يدي أنثى الغوريلا الهائجة، قبل أن يقوموا بتخدير مالابو ونقلها لأحد أركان القفص.

وقال العمال إنّ زميلتهم التي تعمل في الحديقة منذ 19 عاماً فشلت في تخليص نفسها من مالابو رغم خبرتها الكبيرة في التعامل مع الحيوانات.

يذكر أن مصالح الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث بالتعاون مع مسؤولي حديقة الحيوان، بهدف معرفة الأسباب التي جعلت الغوريلا التي ولدت في حديقة الحيوان تصل للعاملة التي كانت في منطقة مجهزة بتدابير حماية كاملة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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