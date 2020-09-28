بأمر كورونا.. تأجيل أيام قرطاج السينمائية

فرض فيروس كورونا على اللجنة المنظمة للدورة 31 لأيام قرطاج السينمائية تأجيلها إلى الفترة بين 18 إلى 23 ديسمبر القادم، بعد أن كانت مقررة بين 7 و12 أكتوبر.

وبررت اللجنة المنظمة قرار التأجيل بازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي تجاوزت أكثر من 16 ألف حالة في البلاد، بالإضافة لتأكيد السلطات الصحية بأنّ نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر ستشهد ذروة الفيروس في تونس.

ورفضت اللجنة إلغاء المهرجان لأنّ السينما بنظرها تختصر عدداً كبيراً من المعاني أهمها حب الحياة، وقالت لن نذهب لأننا نحب الحياة في إشارةٍ منها لعدم رغبتها بإلغاء المهرجان.

وكانت اللجنة التونسية لمجابهة فيروس كورونا قد حذرت خلال الفترة من الماضية من خطورة التجمعات، ودعت لأخذ الحذر من انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا في البلاد.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب بإلغاء وزارة الثقافة التونسية العديد من الفعاليات الثقافية والفنية كمهرجان قرطاج الدولي، بالإضافة لمجموعة من المهرجانات الصيفية التي تقام عادةً في مختلف المحافظات التونسية.

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