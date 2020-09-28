ناشطون: لقاح كورونا يهدد حياة أسماك القرش!

سلّط عدد من الناشطين في مجال البيئة الضوء على خطورة لقاح كورونا المتوقع إنتاجه من إحدى الشركات البريطانية على حياة القرش.

وقال الناشطون إنّ الشركة البريطانية غلاسكو سميث كلاين تعتمد حالياً على مادة السكوالين المستخرجة من سمك القرش في اللقاحات التي تنتجها ضد الإنفلونزا.

وأكدّ الناشطون رغبة الشركة في إنتاج مليار جرعة من لقاح كورونا الذي يحتوي على مادة السكوالين التي أثبتت دورها في علاج فيروس كورونا من خلال تنشيط استجابة مناعية أقوى لدى الشخص.

وأشار الناشطون إلى أنّ الشركة تحتاج لذبح 3000 قرش للحصول على طن من مادة السكوالين، وبالتالي فإنها ستقوم بذبح 250 ألف قرش من أجل تأمين جرعة واحدة لسكان العالم من فيروس كورونا.

وإذا احتاج الناس لجرعتين من اللقاح لحمايتهم من فيروس كورونا فهذا يعني ارتفاع عدد أسماك القرش التي سيتم ذبحها لنصف مليون.

من جهةٍ أخرى طمأن العلماءُ الناشطين البيئيين، وأكدّوا قيامهم باختبار مادة بديلة للسكوالين مصنوعة من قصب السكر المخمر، بهدف الحفاظ على حياة أسماك القرش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية