ميزة الرسائل الصوتية في “تويتر” تقترب من النور

في إطار سعيها لتطوير تويتر، وجعله مواكباً لمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، بدأت الشركة باختبار ميزة الرسائل الصوتية.

حيث فسحت الشركة الأمريكية المجال أمام بعض المستخدمين في البرازيل لإرسال الرسائل الصوتية بشكل مباشر من خلال النقر المطول بالأصبع على أيقونة التسجيل الصوتي التي أضافتها الشركة للمنصة، وبعد انتهاء التسجيل يرفع المستخدم الأصبع ليذهب المقطع الصوتي للشخص الآخر الذي يمكنه تشغيله وسماعه.

وتعد هذه الميزة شبيهة بالميزة الموجودة في واتس آب، مسنجر، وباقي منصات وبرامج التواصل الاجتماعي، وما يعيبها حالياً عدم إمكانية إعادة أو تقديم المقطع الصوتي.

يذكر أن الشركة الأمريكية تعمل بشكل مستمر على تطوير تويتر، حيث أتاحت مؤخراً ميزة التغريدات الصوتية التي تتيح للمستخدم إنشاء تغريدة صوتية لمدة 140 ثانية مرفقة بنص من 280 حرفا.

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