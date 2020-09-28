شركة تايوانية تكشف عن أسرع قرص في العالم

كشفت شركة أداتا التايوانية عن أسرع قرص حالة ساكنة في العالم، والذي حمل اسم XPG Gamming S70 M.2.

ويتميز القرص الجديد بسرعته الكبيرة التي تصل إلى 7400 ميغا بايتثانية عبر PCIe 4.0، وبسعته التخزينية التي تصل إلى 1 و2 تيرا بايت.

ويعد هذا القرص خياراً مثالياً لعشاق الألعاب الذين يعتمدون على حواسيب فائقة الأداء مزودة ببطاقة رسوميات نفيديا GeForce RTX 3080 أو الموديل RTX 3090.

وقالت الشركة التايوانية إنّ القرص الجديد سيعمل بشكل متوافق مع أجهزة البلاي ستيشن 5 التي تحتوي على قرص SSD بسعة 825 غيغا بايت.

وأكدّت شركة أداتا إمكانية استخدام القرص الجديد عبر PCIe 3.0 إلّا أنّ هذا الأمر سيحد من سرعة نقل البيانات.

وسيحتوي قرص الحالة الساكنة XPG Gamming S70 M.2 على مشتت حراري كبير يعمل على خفض درجات الحرارة أثناء التشغيل بنسبة 30%.

يذكر أنّ الشركة التايوانية لم تفصح عن موعد إطلاق القرص الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

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