لوجيتك تطلق فأرة تعمل على مختلف أنواع الأسطح

أعلنت شركة لوجيتك السويسرية عن فأرة جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها MX Anywhere3.

وزودت الشركة السويسرية هذه الفأرة بطارة مغناطيسية يمكنها التمرير لـ1000 سطر في الثانية بدقة عالية، وبمستشعر Darkfilde بدقة 4000 نقطة في البوصة يجعلها تعمل على مختلف أنواع الأسطح بما فيها الأسطح الزجاجية.

ويمكن ربط الفأرة الجديدة بالأجهزة الأخرى من خلال عدة طرق كالبلوتوث، وطريقة Unifying USB، وستحتوي على زرين في الجانبين يمكن تهيئتهما لحفظ ملفات التعريف الشخصية الخاصة بالمستخدم.

وستدعم الفأرة الجديدة حواسيب ويندوز، أجهزة ماك، الحواسيب اللوحية آيباد، الأجهزة المزودة بنظام كروم أو إس، وحواسيب لينوكس.

وأكدّت الشركة السويسرية إمكانية ربط الفأرة بـ 3 أجهزة في وقتٍ واحدٍ، والتبديل بينهم من خلال ضغط زر.

وتتميز فأرة MX Anywhere3 باحتوائها على بطارية بسعة 500 ميلي أمبير تجعلها تعمل لمدة 70 يوماً، وتدعم تقنية الشحن السريع عبر منفذ USB-C.

يذكر أنّ الشركة السويسرية ستوفر الفأرة الجديدة بألوان الأبيض، الجرافيت، والوردي، وستطلقها في الأسواق بسعر 90 يورو.

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