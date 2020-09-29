تعرف على ميزة قياس الأكسجين في الدم في الجيل السادس من ساعة ابل الذكية!

واحدة من أهم المزايا الجديدة في الجيل السادس من ساعة ابل الذكية Apple Watch Series 6 هي القدرة على قياس نسبة الأكسجين في الدم من أجل مراقبة الصحة العامة للمستخدم.

ما هي ميزة قياس الأكسجين بالضبط؟

بشكل علمي، فإنه من الناحية الفسيولوجية تقيس الساعة ما يعرف بنسبة تشبع الأكسجين أي نسبة تشبع الهيموجلوبين بالأكسجين مقارنة بكامل الهيموجلوبين في الدم. المعدل الطبيعي لتشبع الأكسجين يتراوح بين 95% إلى 100%، وتعتبر النسبة منخفضة إذا قلت عن 90%.

يستخدم الأطباء جهاز مخصص يطلق عليه مقياس التأكسج Pulse Oximeter لقياس نسبة الأكسجين، وهنا نشدد على أن ابل ذكرت أن الميزة الجديدة في ساعتها من أجل مراقبة الصحة العامة وليس للاستخدامات الطبية، كما أن الميزة ليست متاحة لمن هم أقل من 18 عاماً.

كيف تعمل ميزة قياس الأكسجين على الجيل السادس من ساعة ابل الذكية؟

يتم قياس نسبة الأكسجين في الدم من خلال مستشعر القلب البصري في الساعة الذي تم تحسينه وتطويره من أجل قياس نسبة الأكسجين في الدم.

الكريستالات السوداء على خلفية الساعة تضيء باللون الأحمر والأخضر إضافة إلى الأشعة تحت الحمراء، بعدها يتم قياس الضوء المنعكس من الأوعية الدموية للمستخدم وحساب نسبة الأكسجين وفقاً لذلك.

تقوم خوارزميات الساعة بتحليل معلومات انعكاس الضوء من الأوعية الدموية لتحديد نسبة الأكسجين والتي تتوقف على لون الدم: اللون الأحمر الفاتح يعني تشبع أكبر بالأكسجين ويميل اللون إلى الأحمر الداكن أكثر كلما قلت نسبة الأكسجين.

كيفية قياس نسبة الأكسجين عبر الجيل السادس من ساعة ابل Apple Watch Series 6 ؟

تتوفر ميزة قياس الأكسجين على الجيل السادس من ساعة ابل الذكية Apple Watch Series 6.

إذا حصلت على الساعة يمكنك استخدام الميزة بوضع الساعة على معصمك ثم تشغيل برنامج أكسجين الدم Blood Oxygen (أو تنزيله من المتجر إن لم يكن متوفراً على الساعة)اضغط على ابدأ Start و سيقوم البرنامج بالعد تنازلياً لمدة 15 ثانية قبل أن يُظهر لك النتيجة على الشاشة.

بشكل افتراضي تقوم الساعة بقياس نسبة الأكسجين في الخلفية عدة مرات على مدار اليوم، ويمكنك تتبع القياسات الخاصة بك من خلال تطبيق الصحة على الايفون كما يمكنك تعطيل هذا الخيار من الإعدادات.

نذكر من جديد أن هذه الميزة من أجل تتبع ومراقبة الثحة العامة وليست من أجل الاستخدامات الطبية أي أنك لا تستطيع الاعتماد عليها في حالة كانت لديك أمراض في الجهاز التنفسي أو القلب أو أمراض الشرايين الطرفية أو عند الإصابة لاقدر الله بفيروس كورونا.