في نهايات الشهر الماضي أطلقت سامسونج نسخة المطورين من واجهة OneUI 3.0 المنتظرة، وهي التي تمثّل تحديثًا ضخمًا لواجهة الاستخدام الخاصة بهواتفها! واليوم أعلنت سامسونج عن الواجهة رسميًا وعن اقتراب صدورها في نسختها التجريبية الأولى لهواتف جالكسي S20.

سامسونج تعلن عن واجهة OneUI 3.0 المبنية على أندرويد 11

أعلنت سامسونج عن الواجهة من خلال منشور على المنتديات الخاصة بها Samsung Community داخل كوريا الجنوبية موطنها، في الوقت الحالي ستبدأ واجهة OneUI 3.0 في التوفّر لملاك هواتف جالكسي S20 بشكل مبدئي داخل كوريا، ولاحقًا ستتوفر للمستخدمين في الولايات المتحدة، ألمانيا، الهند ومن ثم عالميًا، وهذه العملية قد تحتاج أسابيع كما هي العادة.

إن كنت لا تعلم فواجهة OneUI 3.0 تحمل كمًا كبيرًا من المميزات والإضافات الجديدة بعضها حصري وبعضها مبني على المميزات القادمة في الأساس مع أندرويد 11، هذا لأن الواجهة ستكون مبنية على أندرويد 11 بطبيعة الحال.

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من ضمن التحسينات التي ستحملها الواجهة نجد تحسينات الكاميرا وتحسين الثبات أثناء التصوير وكذلك التركيز التلقائي، هذا إلى جانب خاصية سلة المهملات للرسائل Messages ضمن تطبيق سامسونج الافتراضي، كما ستوفّر الواجهة تقارير أفضل وأكثر شمولية حول استخدامك للهاتف خصوصًا فيما يتعلّق بالميزات الصحية.

لا ننسى أن التحديث الجديد سيحمل كافة مميزات أندرويد 11 نفسه بلا شك والتي أشرنا لها بالرابط بالأعلى، ولعل أبرزها خاصية Chat Bubbles وتقسيم الإشعارات والمزيد.

في الوقت الحالي أخبرونا، هل تستخدمون هواتف ذكية من سامسونج؟ وهل تهتمون بتحديثات أندرويد الرئيسية وتحديثات واجهة OneUI الرئيسية أم تجدون أن معظم التحديثات ليست ثورية أو هامة؟ شاركونا تعليقاتكم..