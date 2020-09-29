الصحة العالمية : توفير اختبار سريع يظهر نتائج الإصابة بـ”كورونا” في ربع ساعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، توفير أداة اختبار جديدة لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا خلال دقائق، ما سيعزز بدرجة كبيرة قدرة البلدان ذات الدخل المتوسط والمحدود على رصد انتشاره.

وقالت المنظمة وفقا لشبكة “بي بي سي” البريطانية، أن شركتي “أبوت” و”إس دي بيوسنسور” اتفقتا مع مؤسسة “بيل وميليندا غيتس” الخيرية على تصنيع 120 مليون وحدة اختبار يغطي 133 دولة، بينها العديد من دول أمريكا اللاتينية، التي تعد حاليا أكثر المناطق تضرّراً من الوباء من حيث معدّل الإصابة والوفاة.

وأوضحت المنظمة أن الاختبار الجديد قابل للحمل وسهل الاستخدام، وسيظهر النتائج خلال فترة تتراوح بين 15 و30 دقيقة، بدلاً من ساعات أو أيام.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا بلغ, 33,4 مليون مصابا، والوفيات 1 مليون، وحالات الشفاء 23,2 مليون.

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