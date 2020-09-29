“رغم وفاة المرشح” أبناء قرية رومانية يعيدون انتخاب مرشحهم بعد وفاته بأسبوعين

انتخب أبناء قرية ديفيسيلو الرومانية الأحد مرشحهم المتوفى منذ اسبوعين بمضاعفات فيروس كورونا ليمنحوه نصراً ساحقاً يقدر بنسبة 63% بحسب بيانات أظهرها المكتب الإنتخابي أمس الاثنين.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لأشخاص متواجدين حول قبر يون أليمان ويضيئون الشموع وذلك بعد الإنتهاء من عملية التصويت في الإنتخابات المحلية.

وكان اسمه مطبوعاً على بطاقات الناخبين ولم يتسن للقائمين على الإنتخابات إزالة اسمه بعد وفاته في 17 سبتمبر عن عمر يناهز الـ57.

وتجدر الإشارة الى أن أليمان كان ضابط بحرية سابق وفاز بانتخابات البلدية 3 مرات لأنه قدم عملاً رائعاً ويستحق النصر حتى بعد الرحيل حسب قول سكان القرية.

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