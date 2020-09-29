كيفية إصلاح مشاكل الايفون والايباد بعد التحديث إلى iOS 14 و iPadOS 14 بدون فقدان البيانات ؟

إذا كنت قد قمت بتحديث الايفون أو الايباد إلى iOS 14 أو iPadOS 14 وواجهتك بعض المشكلات بعد التحديث فهذا أمر مزعج للغاية، فأنت تقوم بالتحديث متوقعاً مزايا جديدة وأداءً أفضل وحدوث المشكلات سوف يصيبك بالإحباط حقاً. لحسن الحظ هناك برنامج مثل iMyFone Fixppo يصلح هذه المشكلات وخاصةً الكارثية منها.

المشاكل التي يحلها برنامج iMyFone Fixppo :

حل مشكلة الشاشة السوداء في الآيفون والآيباد والآيبود تاتش.

حل مشكلة توقف الجهاز في وضع Recovery Mode أو الدائرة المتحركة أو شعار آبل.

حل مشكلة شاشة الموت البيضاء في الآيفون والآيباد.

حل مشكلة إعادة التشغيل التلقائي المستمر “البوت لوب”

حل مشكلة التهنيج / عدم القدرة على التحديث.

حل مشكلة نسيان كلمة المرور عند تجاوز قفل الشاشة.

يتم حل المشاكل بدون أي فقدان للبيانات.

يمكنك حل المشاكل تلقائياً بسهولة من خلال الوضع القياسي وبدون أي فقدان للبيانات.

خاصية الوضع المتقدم لحل أي مشكلة لم يتم حلها عبر الوضع القياسي لكن ذلك قد يتسبب في فقدان البيانات.

إمكانية استعادة النظام و الرجوع إلى نسخة iOS السابقة بدون جيلبريك.

البرنامج يعمل عبر الحاسوب وهو متوفر لنظام ويندوز وماك.

واجهة برنامج iMyFone Fixppo

الواجهة الرئيسية لبرنامج iMyFone Fixppo بسيطة للغاية حيث توفر ثلاثة خيارات أساسية:

الوضع القياسي Standard Mode (إصلاح المشاكل السابق ذكرها بدون فقدان البيانات)

الوضع المتقدم Advanced Mode ( (إصلاح المشاكل إذا فشل الوضع القياسي في الإصلاح لكنه يمسح كافة البيانات)

الدخول أو الخروج من وضع الاسترداد Recovery Mode (ميزة مجانية)

يتوجب تنزيل وتثبيت برنامج iMyFone Fixppo على جهاز الحاسوب لديك أولاً ثم توصيل الايفون أو الايباد بالحاسوب من خلال الكابل المخصص لذلك. (سوف يقوم البرنامج تلقائياً بالتعرف على جهازك ومتابعة حل المشكلة وتنزيل نسخة جديدة من النظام، وإن لم يتعرف على جهازك سيتوجب عليك وضع الجهاز في وضعية DFU وفقاً للإرشادات التي يعرضها البرنامج على الشاشة).

هدايا مجانية

توفر شركة iMyFone العديد من الهدايا والخصومات حتى يوم 10 أكتوبر القادم، تجدها عبر هذا الرابط، وهي كالآتي:

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