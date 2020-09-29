مواصفات ومميزات هاتف أوبو A33 – شاشة بتردد 90 هيرتز بسعر 150 دولار!

كشفت أوبو اليوم عن هاتف جديد من الفئة تحت المتوسطة يحمل الاسم أوبو A33 والذي يتميّز بشكل رئيسي بتقديمه لتردد 90 هيرتز لشاشته! لكن عوضًا عن ذلك نجد أن كافة مواصفات الهاتف تقليدية، إلا أن الأمر مفهوم، فنحن نتحدّث عن هاتف بسعر 150 دولار فقط!

مواصفات ومميزات هاتف أوبو A33

يأتي الهاتف الجديد مع مواصفات مناسبة، حيث أنه يقدّم شاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع LCD وهي التي تأتي بدقة HD فقط! لكنها في نفس الوقت تقدّم تردد 90 هيرتز، ولا أعلم حقًا ما إذا سيكون هذا التردد مفيدًا في ظل هذه الدقة المنخفضة أو لا!

يقدّم الهاتف 3 جيجابايت من الذاكرة العشوائية إلى جانب 32 جيجابايت من الذاكرة التخزينية القابلة للتوسيع، هذا بينما سيقدّم الهاتف كاميرا وحيدة أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، واليوم قد تم الكشف عن الهاتف رسميًا عبر متجر أوبو في إندونيسيا.

يقدّم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية، وهي التي ستتضمّن كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل إلى جانب كاميرتين بدقة 2 ميجابيكسل واحدة لقياس العمق والأخرى لتصوير ماكرو، والإثنين حقًا لا فائدة تذكر لهم!

سيأتي الهاتف أخيرًا مع بطارية بسعة 5,000mAh وهي ميزة أخرى رائعة، أضف إلى ذلك قدومه مع أندرويد 10 مباشرةً، واجهة ColorOS 7.2 وتوفّره بلونين مختلفين هم الأخضر والأسود -كما بالصور بالأعلى- وسيبدأ توفر الهاتف بداية من اليوم في بعض الدول خصوصًا الدول التي تعمل فيها أوبو بشكل مكثّف.

نذكر أن أوبو قد كشفت عن هاتف سابقًا باسم أوبو A53 وهو الذي يأتي بنفس المواصفات تقريبًا عدا كونه يأتي مع ذواكر 6/128 جيجابايت ومع كاميرا سيلفي 16 ميجابيكسل!