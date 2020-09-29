هل يسرق الويدجت في iOS 14 بيانات المستخدمين ويتجسس عليهم؟

على فيسبوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى انتشرت منشورات وتغريدات تدعي أن الويدجت الجديدة في تحديث iOS 14 و iPadOS 14 تتجسس على المستخدمين وتسرق بياناتهم الشخصية.

ادعت المنشورات والتغريدات أن الويدجت التي يضعها المستخدمون على الشاشة الرئيسية تحتوي على راصد لوحة المفاتيح Keylogger وهي أداة تستخدم لتتبع وتسجيل كل ما يقوم المستخدم بكتابته عبر لوحة المفاتيح.

كانت هناك الكثير من المعلومات المغلوطة والاستنتاجات الخاطئة في المنشورات والتغريدات منها على سبيل المثال أن لوحة المفاتيح ادى بعض المستخدمين تهنج أثناء الاستخدام، أو أن هناك إشعارات تصل البعض بأن حساباتهم قد تعرضت لاختراق ما.

هل تسرق الويدجت بيانات المستخدمين حقاً؟

الإجابة، قطعاً لا

دعونا أولاً نرد على الادعاءات التي يطرحها المستخدمون وهي أن لوحة المفاتيح تطبيق مثل أي تطبيق آخر على الجهاز وقد يكون عرضة لمشاكل وعدم استقرار في الأداء.

أما إشعارات اختراق الحسابات فهي ميزة موجودة في نظام iOS 14 و iPadOS 14 منذ فترة طويلة، وهي تنبه المستخدم في حالة تعرض أحد حساباته للاخترق في عمليات الاختراق الكبرى على الإنترنت، هذا الاختراق قد يكون تم أصلاً من فترة طويلة حتى قبل إطلاق تحديث iOS 14 و iPadOS 14.

يحتوي نظام iOS و iPadOS على أنظمة حماية معروفة باسم Sandboxing Protection والتي تمنع أي نوع من أنوع أدوات رصد لوحة المفاتيح سواء عبر ويدجت أو غيره.

الويدجت على الشاشة الرئيسية تقوم بعرض معلومات مثل الوقت والطقس أو نصوص أو صور وتقوم أحياناً بالعمل في الخلفية على فترات متقطعة لتحديث البيانات التي تعرضها.

نظام iOS 14 و iPadOS 14 يدعمان إضافة وتخصيص الويدجت على الشاشة الرئيسية وقد شرحنا ذلك في مقال سابق: كيفية إنشاء وتخصيص الويدجت في الايفون والايباد