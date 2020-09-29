قرية رومانية تكرّم عمدتها المتوفي بإعادة انتخابه

شهدت قرية ديفيسيلو الواقعة في جنوب رومانيا انتخابات غريبة، حيث قام سكان القرية البالغ عددهم حوالي 3000 نسمة بإعادة انتخاب عمدة القرية يون أليمان الذي توفي قبل أسبوعين متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

حيث أظهرت نتائج الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي انتخاب العمدة الراحل للمرة الثالثة بعدما حصل على 64% من أصوات الناخبين.

وبعد ظهور نتائج الانتخابات سار سكان القرية إلى المقبرة، وقاموا بزيارة قبر العمدة وإضاءة الشموع له، وعبّروا عن فخرهم به.

وقال سكان القرية إنّ يون أليمان كان يحترم القوانين، ويحرص على خدمة البلدة وتطويرها بشكل مستمر.

من جهة أخرى قال المسؤولون في رومانيا إنّ اسم يون أليمان كان مطبوعاً على بطاقات الناخبين قبل وفاته المفاجئة، وبأنّ الوقت لم يسعفهم لإزالة اسمه عنها، مما أتاح الفرصة لمحبيه لإعادة انتخابه.

يذكر أنّ السلطات الرومانية ألغت نتائج الانتخابات، وقررت إعادتها بعد إزالة اسم العمدة الراحل من قائمة المرشحين.

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