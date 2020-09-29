شابة تطلب إلغاء نسبها من “والدها الغشاش”

شهدت منطقة بهوبال الواقعة في ولاية ماديا براديش الهندية حادثة غريبة، إذ تقدمت شابة هندية لم تكشف هويتها بشكوى إلى محكمة الأسرة ضد والدها، وطالبت بإلغاء نسبها منه.

وقالت الشابة البالغة من العمر 24 عاماً إنّها اعتادت لعب الليدو مع والدها وأخيها خلال فترة الحظر، لكن والدها لجأ للغش أثناء اللعبة ليفوز عليها عدة مرات.

وأكدّت الشابة رغبتها بإلغاء نسبها لشعورها بالصدمة، فهي لم تتوقع في يومٍ من الأيام أن يقوم والدها بغشها وخداعها.

من جهة أخرى قالت مستشارة الأسرة في مدينة بهوبال إنّ الفتاة لم تخبر عائلتها بحقيقة مشاعرها، ولجأت للمحكمة بشكلٍ مباشر، مما دفع المحكمة لإخضاع الفتاة لجلسات استشارية لحل المشكلة.

وأكدّت المستشارة تحسن حالة الطالبة الجامعية عقب حضورها لـ 4 جلسات استشارية، وقالت إنّها تراجعت عن فكرة إلغاء نسبها.

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