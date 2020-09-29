تمارين ضرورية للتخلّص من آلام مفاصل الركبة

أكدّت الجمعية الألمانية للأطراف الصناعية أهمية ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية لعلاج آلام مفاصل الركبة كالفصام العظمي في الركبة أو الورك.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ ممارسة التمارين الرياضية تساعد على إمداد الغضروف بالعناصر المغذية وتقوية العضلات دون أن تؤدي لحدوث تيبس أو تصلب في المفصل.

وبينت الجمعية الألمانية أهمية إنقاص الوزن في حماية المفاصل، وضرورة استغلال الفرص المتاحة لممارسة التمارين الرياضية، ورياضات قوة التحمل، كالسباحة، ركوب الدراجات، والمشي باستخدام العصي.

ونصحت باستخدام العلاج الموجه من خلال المسكنات، واستخدام العقاقير المضادة للالتهابات مثل ديكلوفيناك وإيبوبروفين ونابروكسين في حالة أصيب الشخص بآلامٍ شديدة.

وأوضحت الجمعية الألمانية أنّ التدخل الجراحي وتركيب مفصل اصطناعي يعد الحل الوحيد في حال لم تفد التدابير والإجراءات السابقة في تخفيف المتاعب والآلام التي يعاني منها الشخص.

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