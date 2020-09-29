هاني شاكر يطلق مسابقة للمواهب الغنائية على Tik Tok

أعلن الفنان المصري هاني شاكر من خلال حسابه الرسمي على تطبيق Tik Tok عن مسابقة لاكتشاف المواهب الغنائية.

واشترط النجم المصري على الأشخاص الراغبين بالمشاركة في المسابقة غناء مقطع من أغانيه وإرساله له عبر هاشتاج هاني شاكر.

وقال هاني شاكر إنّه سيختار صوتاً أو اثنين من المشاركين كفائزين في المسابقة، وسيقوم بالغناء مع الرابحين على خشبة المسرح أمام الجمهور، وسيقدم لهما الدعم اللازم لبدء مشوارهما الفني.

يذكر أن نقيب المهن الموسيقية في مصر يستعد للظهور في برنامج ذا فويس سينيور الذي سيبدأ عرضه يوم 7 أكتوبر القادم كعضو لجنة تحكيم رفقة كل من سميرة سعيد، نجوى كرم، وملحم زين

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