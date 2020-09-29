سماعة لاسلكية جديدة توفر نغمات فائقة النقاء وتلغي الضوضاء

أزاحت شركة جابرا الدنماركية الستار عن سماعة لاسلكية مميزة أطلقت عليها Elite 85t.

وجاءت السماعة الجديدة بتصميم مفتوح جزئيا، واحتوت على مجموعة من التقنيات الحديثة والمتطورة، وسدادات أذن مصنوعة من السيليكون.

وستعمل السماعة بمشغل 12 ملم، وستوفر للمستخدم نغمات فائقة النقاء مع خاصية إلغاء الضوضاء الفعالة ANC.

وستحتوي على 6 ميكروفونات لإلغاء الضوضاء بشكلٍ فعال بالتعاون مع رقاقة SoC، ووضع الشفافية الذي يقوم بتضخيم الضوضاء المحيطة عند اللزوم.

وقالت الشركة الدنماركية إنّ السماعة الجديدة محمية ضد العرق وفق معيار IPX4 مما يجعلها مناسبة للرياضيين.

وزودت جابرا السماعة ببطارية تجعلها تعمل لمدة 5.5 ساعة في الشحنة الواحدة عند تشغيل وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة، وعلبة شحن تتيح إعادة تشغيل السماعة 4 مرات من خلال منفذ USB-C أو لوحة الشحن اللاسلكي QI.

يذكر أن الشركة الدنماركية ستطلق سماعة الرأس الجديد في الأسواق العالمية خلال شهر يناير 2021 بسعر 229 يورو.

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