OPPO تطلق هاتفا ببطارية قويّة وسعر مُشجّع

كشف شركة OPPO الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفاتٍ مميزة أطلقت عليه OPPO A33.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 640 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Color OS 7.2.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 720 بيكسل، ومعدل تحديث 90HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 3 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 29 سبتمبر باللونين الأخضر والأسود، وبسعر 150 دولارا أمريكيا.

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