التين.. كنز من المعادن و الفيتامينات

أكدّ المركز الألماني للتغذية أهمية تناول الإنسان للتين، وبرر الأمر باحتوائه على عناصر مفيدة للجسم.

وعدّ المركز الألماني التين كنزاً من المعادن والفيتامينات لأنه يضم البوتاسيوم والمغنيسيوم الضروريين لصحة القلب، والكالسيوم المفيد لصحة العظام، والحديد الضروري لتعزيز قوة الدم، والفيتامين A المفيد للنظر والبشرة، والفيتامين B المهدئ للأعصاب، بالإضافة لفيتامين B7 المهم لجمال البشرة، الأظافر، والشعر.

وقال المركز الألماني إنّ الألياف الموجودة في ثمرة التين تساعد في تنشيط عملية الهضم، وتعمل على محاربة الإمساك.

ونصح المركز الألماني للتغذية الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية لإنقاص الوزن بتناول التين بشكل مستمر، لاحتوائه على كميات قليلة جداً من السعرات الحرارية تساعد في الحفاظ على الرشاقة.

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