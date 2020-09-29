جديد هواوي.. هاتف من الفئة المتوسطة بـ5 كاميرات

أعلنت شركة هواوي الصينية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Huawei P Smart 2021.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج HiSilicon Kirin 710A ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة EMUI 10.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.67 بوصة ودقة عرض Full HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 22.5 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات وضع في الجهة الخلفية للجهاز.

يذكر أن هواوي ستوفر الجهاز الجديد بألوان الأسود، الأخضر، والزهري المتدرج، وستطلقه في الأسواق العالمية خلال الأشهر القادمة بسعر 229 يورو.

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