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الإعدام لمعلمة سممت 25 تلميذاً انتقاماً من المدرسة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت محكمة الدرجة الوسطى في مدينة جياوزوو الصينية الواقعة في منطقة هينان وسط الصين حكماً بالإعدام بحق المعلمة وانغ يونغ بتهمة تسميم 25 تلميذاً من خلال دس مادة نيتريت الصوديوم في حساء محضر لهم في مارس 2019.

وقالت المحكمة إنّ المعلمة أقدمت على تسميم التلاميذ بدافع الانتقام من المدرسة الابتدائية التي طُردت منها، الأمر الذي أدى لتسمم 25 تلميذاً ووفاة واحدٍ منهم.

وأكدّت المحكمة معرفة المعلمة وانغ بتأثير نيتريت الصوديوم السام، ومع ذلك أصرت على تنفيذ خطتها دون أن تأخذ بعين الاعتبار العواقب التي ستنجم عن تصرفها اللاأخلاقي.

وقالت المحكمة إنّ هذه المرة الثانية التي تقوم بها المعلمة بمحاولة القتل من خلال التسميم، حيث حاولت في العام 2017 تسميم زوجها إثر خلافٍ عائلي.

الجدير بالذكر أن نيتريت الصوديوم مركب كيميائي يستخدم في حفظ اللحوم، لكنّه يصبح ساماً في حال استخدم بجرعات كبيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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