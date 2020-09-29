الإعدام لمعلمة سممت 25 تلميذاً انتقاماً من المدرسة

أصدرت محكمة الدرجة الوسطى في مدينة جياوزوو الصينية الواقعة في منطقة هينان وسط الصين حكماً بالإعدام بحق المعلمة وانغ يونغ بتهمة تسميم 25 تلميذاً من خلال دس مادة نيتريت الصوديوم في حساء محضر لهم في مارس 2019.

وقالت المحكمة إنّ المعلمة أقدمت على تسميم التلاميذ بدافع الانتقام من المدرسة الابتدائية التي طُردت منها، الأمر الذي أدى لتسمم 25 تلميذاً ووفاة واحدٍ منهم.

وأكدّت المحكمة معرفة المعلمة وانغ بتأثير نيتريت الصوديوم السام، ومع ذلك أصرت على تنفيذ خطتها دون أن تأخذ بعين الاعتبار العواقب التي ستنجم عن تصرفها اللاأخلاقي.

وقالت المحكمة إنّ هذه المرة الثانية التي تقوم بها المعلمة بمحاولة القتل من خلال التسميم، حيث حاولت في العام 2017 تسميم زوجها إثر خلافٍ عائلي.

الجدير بالذكر أن نيتريت الصوديوم مركب كيميائي يستخدم في حفظ اللحوم، لكنّه يصبح ساماً في حال استخدم بجرعات كبيرة.

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