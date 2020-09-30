هواتف ايفون 12 تدخل حيز الإنتاج الكبير وتصل المتاجر بداية أكتوبر!

عملية إنتاج هواتف الايفون الجديدة لهذا العام ايفون 12 تأخرت أكثر من المعتاد بسبب ظروف وباء فيروس كورونا، ولكن الآن دخلت هواتف ايفون 12 حيز الإنتاج الفعلي الكبير وفقاً لتقارير صحفية من داخل الصين.

الشركة التي تنتج هواتف ايفون 12 لصالح ابل هي شركة فوكسكون الصينية وقد أكدت الصحف الصينية أن فوكسون الآن تشغل مصنعها الواقع في مقاطعة تشنغ تشو الصينية طوال اليوم على مدار الأربعة وعشرين ساعة من أجل إنتاج هواتف ايفون 12 الجديدة.

كل خطوط الإنتاج في المصنع تعمل بكافة طاقتها وأكثر من هذا قامت شركة فوكسكون بإلغاء كافة العطلات للموظفين في المصنع ومد ساعات العمل إجبارياً مع حوافز إضافية للموظفين الذين يعملون لساعات أطول، وفقاً للصحف الصينية نقلاً عن موظفين وشركات توظيف محلية.

ظروف العمل التي يبدو أنها قاسية أكثر من اللازم، هي التي تجعل الصين خياراً مناسباً لكبرى الشركات مثل ابل التي تسابق الزمن من أجل إطلاق هواتف ايفون 12 وتحقيق أكبر قدر من الإنتاج في أقل فترة زمنية وبأقل تكلفة. هذا لا يتحقق إلا في الصين.

الدفعة الأولى من هواتف ايفون 12 سوف تصل إلى كبار التجار والموزعين يوم 5 أكتوبر الجاري وسط شائعات تفيد بأن مؤتمر الإعلان عن هواتف 12 سوف ينعقد يوم 13 أكتوبر المقبل.

هواتف ايفون 12 سوف تأتي بأربعة إصدارات مختلفة: واحد بشاشة 5.4 إنش، اثنين بشاشة 6.1 إنش، وآخر بشاشة 6.7 إنش.

الإصدارات الأقل في المواصفات والأرخص ثمناً سوف يبدأ إطلاقها في أكتوبر، بينما إصدارات ايفون 12 برو سوف يتأجل إطلاقها إلى شهر نوفمبر.

آخر التسريبات لدينا تفيد أن الإصدارات العادية من ايفون 12 سوف تكون سعة التخزين المبدئية لها 64 جيجابايت، بينما ستكون سعة التخزين المبدئية في إصدارات ايفون 12 برو هي 128 جيجابايت.