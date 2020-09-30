لينوفو تطلق أول جهاز كمبيوتر قابل للطي في العالم – سعر ومميزات ThinkPad X1 Fold

حقيقةً لا أعلم ما قصّة الأجهزة القابل للطي، الكل يريدها الآن! وها هي لينوفو تحاكي الوضع وتعلن عن أول جهاز كمبيوتر قابل للطي في العالم بهذا المفهوم الحديث وهو الذي يحمل الاسم ThinkPad X1 Fold وإلى جانبه كشفت لينوفو أيضًا عن جهاز ThinkPad X1 Nano، والذي وصفته بأنه أرفع جهاز من نوعه، هيا نتعرف على باقي التفاصيل.

سعر ومميزات ThinkPad X1 Fold – جهاز كمبيوتر قابل للطي

أكثر ما يميز جهاز ThinkPad X1 Fold هو شاشته القابلة للطي، وهي التي تأتي بقياس 13.3 بوصة من نوع QXGA والتي تدعم اللمس أيضًا! تقدّم الشاشة تغطية لألوان DCI-P3 بنسبة 95% إلى جانب دعم تقنية Dolby Vision.

الجهاز يأتي مع معالج من إنتل وهو L16G7 إلى جانب بطاقة رسوميات من مدمجة من إنتل أيضًا وهي من الجيل الحادي عشر، وهذه المواصفات لا بأس بها على الإطلاق، أضف إلى ذلك قدوم الجهاز مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR4 و1 تيرابايت من الذاكرة التخزينية SSD.

لدينا هنا أيضًا بطارية 50Wh تصمد حتى 8 ساعات أو أكثر إلى جانب شحن الجهاز من خلال منفذ USB Type-C وهي أمور تجعل الجهاز يقترب لكونه تابلت متقدّم أكثر من جهاز كمبيوتر! وحتى تكون الأمور واضحة بالنسبة لكم، ها هو الفيديو الرسمي:

لو شاهدت الفيديو بالأعلى فأنت وبكل تأكيد ستُعجب بالجهاز، والآن ستأتي لتسألني عن السعر، وهنا أقول لك أنه يكلّف 2,500 دولار أمريكي – للأمانة، هذا سعر مناسب بالنسبة للمواصفات الموضوعة في جهاز قابل للطي بهذه السلاسة، لكن لا أظن أن هذا الجهاز سيتوفّر اعتمادية عالية.

ما هو جهاز ThinkPad X1 Nano إذن؟

هذا الجهاز هو جهاز لابتوب عادي، لكن ما يميزه هو خفّة وزنه ونحافته، حسبما وصفته لينوفو فهو أنحف لابتوب من فئة ثينك باد على الإطلاق مع وزن 900 جرام وقياسات 292.8mm x 207.7mm x 13.87mm.

من ناحية أخرى فالجاهز لا يقصّر أبدًا من حيث المواصفات الداخلية، لدينا هنا شاشة بدقة 2K وقياس 13 بوصة تدعم اللمس مع تغطية لألوان sRGB إلى جانب دعم باقي التقنيات السابق ذكرها، أضف إلى ذلك 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت من الذاكرة التخزينية SSD.

يأتي مع بطارية بسعة 48Wh ومميزات وتقنيات عديدة، وسعره غير مرتفع نسبيًا حيث يأتي بسعر 1399 دولار أمريكي، ونذكر أنه يأتي مع معالج إنتل من الجيل العاشر i7 مع بطاقات Iris المستحدثة.. شاهد:

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