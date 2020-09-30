“خميرة الخبز” تكشف عن الإصابة بـ”كورونا”.. في 15 دقيقة

يواصل علماء أستراليون جهودهم بخصوص اختبار يحدد الإصابة بفيروس “كورونا” ولا تستغرق مدته سوى 15 دقيقة، وذلك من خلال “خميرة الخبز” كعنصر أساسي.

وقال كبير الباحثين يادفير جريوال إن الاختبار يعتمد على سكب قطرات من محلول خاص على مسحة وبعد ذلك يطبّق الاختبار على شريط، مشيرًا إلى أن النتيجة تظهر في فترة تتراوح ما بين 5 إلى 15 دقيقة، وفقًا لدرجة الإصابة بالفيروس.

وقد موّلت حكومة كوينزلاند شركة التكنولوجيا الحيوية “شينج تكنولوجيز” بمبلغ 1,07 مليون دولار أمريكي لإنجاز هذا المشروع الذي يشابه أسلوب اختبارات الكشف عن الحمل.

وأضاف “جريوال” أن الخميرة تحتوي على جزيئات تستطيع أن تحبس الفيروس، موضحًا أن الاختبار ذاته يخضع لدراسات مشابهة في الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن الحكومة الأسترالية تتعاون مع السلطات الصحية الأمريكية لكي يكون هذا الاختبار متاحًا بحلول نهاية العام، وأكد “جريوال” أن هذا الاختبار السريع قليل الثمن مفيد عند دخول المناطق شديدة الخطورة مثل المستشفيات ومرافق رعاية المسنين ومراكز التسوق.

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