الصين تستعرض مركبة طائرة تعتمد على الطاقة الكهربائية

كشفت شركة Xpeng الصينية عن أحدث مركباتها الطائرة الصديقة للبيئة من خلال معرض بكين للسيارات و التي تعمل بنظام الطاقة الكهربائية.

وصممت مركبة Kiwigogo لأن تكون وسيلة نقل حيث تحتوي على مقعدين فقط لحمل الراكبين وتستطيع التحليق بهما على ارتفاع يتراوح بين 5-25 متراً ومن المتوقع أن تعمل في المستقبل عمل التكاسي الطائرة لتخفيف الأزدحامات المرورية.

وتعمل المركبة بشكل عامودي لتزويدها بـ8 مراوح صغيرة تساعدها على الإقلاع والهبوط ولكن المركبة لا تحتوي على عجلات للحركة على الأرض.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن هناك عدة شركات ساهمت في تطوير Kiwigogo واستثمرت فيه ما يقارب الـ1.7 مليار دولار وتعمل الشركة على حاليا دراسة الجدوى الاقتصادية من إطلاق هذه المركبات.

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