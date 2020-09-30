هاتف ريلمي Q2 يظهر على منصة AnTuTu ويحقق نفس أداء S20 و Honor 30 Pro+

ريملي تستعد الآن لإطلاق هاتف جديد من فئة Q، هذا في حين أن هاتف Q1 الأول قد تم إعادة تقديمه تحت اسم ريلمي 5 برو، لكن حسبما نرى فهاتف ريلمي Q2 الجديد سيكون هاتف جديد كليًا وليس معاد تقديمه بناءًا على هاتف آخر، وسيتميّز فوق كل شيء بشاشة أوليد وشحن سريع 65 واتّ.. هيا نعرف التفاصيل.

مميزات ومواصفات هاتف ريلمي Q2 المنتظر

بدأ الجهاز في الظهور على منصة اختبارات الأداء AnTuTu Benchmarks بشكل مفاجئ وذلك تحت الاسم الكودي RMX2173، وقد حقق الهاتف ما يصل إلى 520,000 نقطة، وهو ما يوازي هواتف مثل جالكسي S20 وأونور 30 برو بلس!

طبقًا لظهور الهاتف سابقًا على TENAA الصينية فالهاتف سيأتي مع معالج بتردد 2.4 جيجاهيرتز، ولم يتم تحديد اسم المعالج، لكن بالنظر للتردد فهو غالبًا معالج سنابدراجون 765! لكن حتى الآن لازالت التفاصيل حول الهاتف قليلة جدًا، فيما يلي نشارككم بعض الصور المسرّبة والمتوقعة للهاتف، مع الصورة الرسمية الوحيدة:

ما نعرفه حتى الآن هو أن الهاتف قادم في 13 أكتوبر المقبل، ومن حيث المواصفات فمن المتوقّع أن يأتي الهاتف مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من الذاكرة التحزينية وغالبًا ما ستكون هذه الذواكر من النوع المتوسّط وهو أمر تحدّثنا عنه في سابقًا.

أما عن الكاميرات فالصور تكشف عن كاميرا خلفية رباعية، وقد أشارت التوقّعات إلى قدوم الهاتف مع مستشعر رئيسي بدقة 48 أو 64 ميجابيكسل كما هي العادة في هواتف هذه الفئة في الوقت الحالي.