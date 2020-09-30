مرسيدس تزيل الستار عن نسخة خاصة من سيارات E-class

بدأت شركة مرسيدس بالتحضير لإطلاق نسخة جديدة من سيارات “E-class” الفاخرة في كل من روسيا وعدد من البلدان الأخرى وتتمتع بتعديلات متطورة عن النسخ المتوفرة حالياً أبرزها زيادة مساحتها الداخلية بشكل ملحوظ وازدياد طولها بمقدار 14سم.

وتحتوي السيارة من الداخل على واجهة قيادة متطورة بداخلها شاشة عملاقة تمتد على معظم عرضها وتعمل باللمس إضافة الى احتوائها على إنارة داخلية يستطيع الركاب التحكم بها حسب الرغبة أما سعرها فسيبدأ من 63 ألف دولار.

ووفرت E-class الجديدة الحماية للسائق من خلال احتوائها على حساسات و أنظمة أمان تتحكم بالفرامل أوتوماتيكياً للحماية من الحوادث وتحتوي المقاعد الجلدية على أنظمة تدليك للركاب وخاصية التحكم بدرجة حرارة المقعد أما من الخارج فحصلت السيارة على كاميرات ترصد محيط الهيكل بالكامل وحساسات للإضاءة والمطر.

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