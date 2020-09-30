تويتر يبدأ إطلاق ميزة التغريدات الصوتية لأجهزة الايفون والايباد!

بدأ تطبيق تويتر على نظام iOS و iPadOS في توفير ميزة التغريدات الصوتية لعدد أكبر من مستخدمي أجهزة الايفون والايباد ومن المنتظر أن يتم تعميم هذه الميزة لكافة المستخدمين خلال الأيام القادمة.

وكان تويتر قد بدأ اختبار ميزة التغريدات الصوتية في يونيو الماضي على عدد محدود من المستخدمين، قبل أن يتم الآن إطلاقها على نطاق أوسع.

تتيح ميزة التغريدات الصوتية للمستخدمين التغريد بأصواتهم الشخصية في مقطع صوتي لا تزيد مدته عن 140 ثانية بحد أقصى في التغريدة الواحدة.

إذا تجاوز المستخدم الحد المسموح به فسوف يقوم تويتر بإنشاء سلسلة تغريدات صوتية “ثريد Thread” تلقائياً، يمكن أيضاً المستخدمين إضافة وصف نصي “كابشن Caption” للتغريدة الصوتية.

عند الضغط على التغريدة الصوتية سيتم تشغيلها بواسطة مشغل الوسائط المدمج في تويتر في شريط أسفل الشاشة، مما يعني إمكانية استكمال تصفح التغريدات أثناء الاستماع للتغريدة الصوتية.

متى تصلك ميزة التغريدات الصوتية؟ وكيفية الاستخدام؟

عليك أولاً بتحديث تطبيق تويتر لديك لآخر إصدار متوفر على متجر الآب ستور، بعدها سوف تلاحظ وجود خيار تسجيل التغريدات صوتياً كما هو موضح بالصورة، وقد تظهر لاحقاً وحدها بشكل تلقائي دون تدخل منك، فكلها مسألة وقت.

حتى إذا كنت غير مهتم بنشر تغريدات صوتية لك على حسابك الشخصي، فقد تروق لك فكرة الاستماع إلى تغريدات الآخرين بأصواتهم عوضاً عن التغريدات النصية، فهذا يضفى لمسة إنسانية أكثر عليها.