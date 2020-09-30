Honor تستعد لإطلاق ساعة ذكية بإطار من الفولاذ

كشفت شركة Honor الصينية التابعة لشركة هواوي عن ساعة ذكية بمواصفات مميزة أطلقت عليها Honor Watch GS Pro.

وجاءت الساعة بإطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهيكل مصنوع من البوليكاربونات مع حزام من السيلكون، وستعمل بمعالج HiSilicon Kirin A1.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة AMOLED مقاس 1.39 بوصة ودقة عرض 454*454.

وستحتوي ساعة Honor Watch GS Pro على مستشعر لتتبع ضربات القلب، و100 تمرين رياضي، منها تمارين خاصة بالمشي لمسافات طويلة، التزلج، السباحة، بالإضافة لاحتوائها على ميزات تنبه المستخدم لحالة المد والجزر، وتقدم له معلومات حول الأحوال الجوية.

وتتميز الساعة الجديدة بمقاومتها الماء والغبار وفق معيار MIL-STD-810G، وباحتوائها على بطارية تجعلها تعمل لمدة 25 يوما في وضع الطاقة المنخفضة، و48 ساعة عند الاستخدام المكثف وتفعيل وضع GPS.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق الأوروبية خلال شهر أكتوبر القادم بسعر 250 يورو.

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