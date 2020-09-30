مرض النخر العظمي للفك.. الأعراض وطرق الوقاية

أكدّت الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان خطورة الإصابة بالنخر العظمي للفك، وقالت إنّ احتمال الإصابة به يزداد لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، ومرضى السكري الذين يخضعون للعلاج بالكورتيزون لمدة طويلة، والمدخنين بشراهة، والأشخاص الذين يتناولون أدوية هشاشة العظام، أو المصابين بسرطان البروستات وسرطان الثدي.

وحددت الرابطة الألمانية أعراض النخر العظمي للفك بآلام شديدة في الأسنان، تخلخل الأسنان، وتحلل أجزاء كاملة من عظام الفك.

وقالت إنّ علاج هذا المرض يتم من خلال استخدام المضادات الحيوية والغسول، أو الجراحة.

وللوقاية من النخر العظمي للفك دعت الرابطة الألمانية الناس للعناية بصحة الفم، وتنظيف الأسنان بمعدل مرتين في اليوم، وتنظيف الفراغات الموجودة بين الأسنان باستخدام خيط الأسنان مرة في اليوم، والإقلاع عن التدخين.

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