أب يرمي ابنه المعاق بالبحر طمعاً بأموال التأمين

شهدت إحدى المدن الواقعة في إقليم هاينان في جنوب الصين حادثةً مؤسفة، إذ أقدم الصيني يانغ على رمي ابنه المعاق في البحر بهدف الحصول على أموال التأمين مما أدى لوفاته غرقاً.

وبعد ارتكابه الجريمة قام الأب البالغ من العمر 68 بتقديم بلاغ للشرطة الصينية قال فيه إنَّ ابنه الذي يعاني من إعاقة ذهنية سقط بالماء عن طريق الخطأ واختفى بعد ذلك.

لكن كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادث كشفت زيف أقوال الأب، وأظهرت قيامه بدفع ابنه عمداً.

وعند مواجهته بالأدلة اعترف الأب بجريمته، وقال إنّه اتفق مع قريبٍ له على التخلص من ابنه المعاق لأنّه يشكل عبئاً على الأسرة، وطمعاً في أموال التأمين ضد الحوادث الذي اشتراه لابنه في العام الماضي.

وقال يانغ إنّه طلب من قريبه دفع ابنه في الماء مقابل 700 دولار أمريكي، وبعدما تردد القريب في تنفيذ الجريمة قام بنفسه بدفع ابنه في المياه.

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