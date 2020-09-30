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رحيل الفنان السوداني ياسر عبد اللطيف

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فُجِعَ الوسط الفني السوداني برحيل الفنان والمخرج السوداني ياسر عبد اللطيف عن عمرٍ يناهز 38 عاماً بعد أيامٍ من دخوله مستشفى في العاصمة السودانية الخرطوم إثر ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

واستقر الفنان الراحل في سوريا منذ العام 1991 حيث درس في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 1993، وشارك بعد ذلك في مجموعة كبيرة من المسلسلات السورية، تاركاً بصمةً مميزة في الدراما السورية، كما عمل مدرساً لمادة التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وممثلاً في المسرح القومي.

وعمل ياسر عبد اللطيف بعد عودته للسودان في العام 2009 في العديد من الورش والمسرحيات السودانية، وظلّ يواصل نشاطه حتى وفاته.

ونعى عددٌ من الفنانين السوريين كباسم ياخور وقاسم ملحو، الفنان الراحل الذي دفن يوم 30 سبتمبر الجاري في مقابر شمبات.

يذكر أن الممثل السوداني شارك في مجموعة كبيرة من المسلسلات والمسرحيات أبرزها الزير سالم، روميو وجولييت، الليلة الثانية عشرة، ليالي شهريار، هاملت بلا هاملت، مرايا، بقعة ضوء، ذكريات الزمن القادم، صلاح الدين وغيرها من الأعمال.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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