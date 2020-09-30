“المزرعة السعيدة” تودّع عشاقها للأبد

فاجأ مطورو لعبة المزرعة السعيدة عشاق اللعبة الشعبية بقرار إغلاقها للأبد مع نهاية العام الجاري.

وبرر مطورو اللعبة التي انطلقت على موقع فيس بوك في فبراير 2010، وحققت انتشاراً عالمياً كبيراً قرار الإغلاق بعدم تطوير شركة Adobe لبطاقات Flash، وأكدّوا أنّ هذا الأمر كان بمثابة المسمار الأخير في نعش اللعبة التي جذبت أكثر من 22 مليون لاعب بعد عدة أشهر من إصدارها.

وقال المطورون إنّ اللاعبين سيكونون قادرين على مواصلة اللعب بها حتى 31 ديسمبر القادم، لكنّ عمليات الشراء وتحويل الأرصدة سيتم إيقافها في 17 نوفمبر القادم.

وشكر المطورون عشاق اللعبة الكثر الذين ساعدوا في نجاح وتطور اللعبة خلال السنوات الماضية.

يذكر أنّ لعبة المزرعة السعيدة من الألعاب التي ساهمت في شهرة فيس بوك، وتعتبر محاكاة للزراعة، وتتيح للأصدقاء على فيس بوك العمل معاً كجيران، ونشر تقدمهم في اللعبة على صفحاتهم الشخصية.

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