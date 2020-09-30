علامة تجارية تدفع الأموال مقابل ارتداء أزيائها

أعلنت علامة الأزياء البريطانية Pour Moi عن رغبتها بتوظيف أشخاص يقومون باختبار الأزياء التي تعدها مقابل مبلغٍ مالي.

وقالت العلامة البريطانية إنّها ستمنح كل شخص 30 جنيه إسترليني في الساعة مقابل ارتداء ملابس المنزل والنوم التي تنتجها خلال مشاهدة الأفلام والمسلسلات على منصة نتفليكس.

وستفرض العلامة البريطانية على المشاركين في هذه الاختبارات ارتداء الملابس بمعدل 10 ساعات شهرياً للتأكد من مناسبتها لفصلي الخريف والشتاء.

ووضعت Pour Moi عدة شروط لقبول طلب المتقدمين أهمها أن يزيد عمر المتقدم عن 18 عاماً، وأن يكون محباً للتكاسل، وأن يقدم في حال اختياره ملاحظات وتفاصيل دقيقة عن الملابس، وما إذا كانت بحاجة لتحسينات أم لا، وقالت إنّ باب التقديم على هذه الوظيفة سيبقى مفتوحاً حتى 12 أكتوبر القادم.

وستفرض الشركة البريطانية على الأشخاص المختارين القيام بعدة نشاطات وهم يرتدون الملابس المخصصة للنوم والرياضة كمشاهدة 3 حلقات من برامجهم المفضلة على التلفزيون، شرب فنجان من القهوة الساخنة، وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي يومياً لـ 10 دقائق على الأقل.

وبررت الشركة قيامها بهذا الأمر بازدياد الطلب على ملابس المنزل والنوم خلال فترة الحظر المنزلي، ورغبتها بتقديم الأفضل لعملائها.

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