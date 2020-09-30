شاومي تطلق شاشتين “ثوريتين”.. إليك المواصفات والسعر

أزاحت شركة شاومي الصينية الستار عن شاشتين جديدتين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما Mi TV Lux، وMi TV Lux Pro.

وستعمل الشاشة Mi TV Lux بمعالج Media Tek MT 8650 رباعي النوى، وكرت شاشة Mail-G52 MC1.

وزودت الشركة الصينية الشاشة الجديدة بلوحة IPS مقاس 82 بوصة ودقة عرض 3840*2160 بيكسل، وجودة عرض 4K، وإضاءة Mini LED خلفية في 960 جزءا، وزاوية عرض 178 درجة.

وستدعم الشاشة الجديدة تقنية Quantum Dot، و93% من ألوان DCI-P3 Gamut، وسطوع 1000 نيت، وتقنية +10 HDR، وتقنية تعويض الحركة MEMC، وDolby Vision بسرعة استجابة 6.5 ملي ثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 64 غيغا بايت، والعشوائية بسعة 4 غيغا بايت، وستحتوي على وضع تلقائي عند تأخر الاستجابة مع معدل تحديث متغير يساعد على تفادي تأخر الاستجابة أو تجميد الصورة.

وستحتوي الشاشة على 3 منافذ HDMI 2.1، منفذي USB، منفذي Ethernet، و6 وحدات من المكبرات الصوتية قابلة للقسم إلى 2 بقوة 2.5 واط في الجانب الأيسر والأيمن، و2 من الوحدات ذات الصوت المتعدد الاتجاهات بقدرة 15 واط، بالإضافة لمضخم صوت بتردد منخفض.

أما بالنسبة للشاشة Mi TV Lux Pro فستعمل بمعالج Novatek 72685 يدعم شبكات الجيل الخامس، وكرت شاشة Mail G51 MP4.

وزودت شاومي الشاشة بلوحة IPS مقاس 82 بوصة ودقة عرض 7680*4320 بيكسل، وجودة عرض 8K، وزاوية عرض 178 درجة، ودعم 98% من ألوان DCI-P3 Gamut، وسطوع 2000 نيت، وتباين 140000:1.

وستدعم الشاشة تقنية +HDR10، وتقنية تعويض الحركة MEMC، وDolby Vision، وستأتي الذاكرة الداخلية لها بسعة 256 غيغا بايت، والعشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وستحتوي الشاشة على 3 منافذ HDMI 2.1، منفذي USB، منفذي Ethernet، وساوند بار مستطيل مع 8 وحدات من المكبرات الصوتية.

يذكر أن شاومي ستطلق الشاشتين الجديدتين يوم 21 أكتوبر القادم بسعر 1465 دولارا أمريكيا للشاشة Mi TV Lux، و7330 دولارا أمريكيا للشاشة Mi TV Lux Pro.

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