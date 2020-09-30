الإسهال المزمن يهدد كبار السن بأمراض خطيرة

أكدّت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي خطورة الإسهال المزمن على كبار السن، وقالت إنّه يزيد من احتمال إصابتهم ببعض الأمراض، لأنّه يتسبب في فقدان الجسم للسوائل والأملاح المعدنية.

وحددت الجمعية الألمانية عدة أسباب لحدوث الإسهال المزمن منها متلازمة القولون العصبي، وعدم تحمل أغذية رياضية معينة، وتعاطي بعض أنواع الأدوية، بالإضافة للأعباء النفسية التي يعاني منها كبار السن.

وقالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي إنّ الإسهال المزمن يزيد من احتمال الإصابة بالإغماء، والتشوش الذهني، والجفاف، وعدوى المسالك البولية، واضطرابات نظم القلب، بالإضافة إلى الجلطات الدموية.

ودعت العائلات لمراقبة حالة كبار السن في حال تعرضوا للإسهال، واستشارة الطبيب في حال استمر الإسهال لأكثر من 4 أسابيع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية