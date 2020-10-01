متى يمثل نقص الصفائح الدموية خطرًا؟.. إهماله قد يهدد بالنزيف الشديد

يتكون الدم من خلايا حمراء، وخلايا بيضاء، وصفائح دموية، وهي المسئولة عن تجلط الدم، فعندما يتعرض الإنسان لجرح تتكتل الصفائح الدموية معًا، وتشكل جلطات لوقف النزيف، وعند نقصها، لا يمكن للجسم تكوين جلطات، وقد يصاب الفرد بالنزيف.

“الكونسلتو” يستعرض في السطور التالية، أسباب نقص الصفائح الدموية، وأعراضه، وطرق علاجه، وفقًا للدكتورة هالة أباظة، أستاذ أمراض الدم بكلية الطب جامعة عين شمس، وموقع “healthline”.

أسباب نقص الصفائح الدموية

تتعدد الأسباب المحتملة لانخفاض عدد الصفائح الدموية عن الحد الطبيعي، وتشمل ما يلي:

مشكلات نخاع العظم

نخاع العظم هو المسئول عن إنتاج مكونات الدم، بما في ذلك الصفائح الدموية، ففي حال عدم تمكن النخاع من إنتاج ما يكفي من الصفائح الدموية، يعاني الجسم من نقصها، وفي الغالب يحدث ذلك نتيجة:

فقر دم لا تنسجي.

نقص فيتامين ب 12.

نقص حمض الفوليك.

نقص الحديد.

الالتهابات الفيروسية، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية، وابشتاين بار، وجدري الماء.

التعرض للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

تليف الكبد.

سرطان الدم.

خلل التنسج النقوي.

أثر جانبي للإفراط في تناول المسكنات والمضادات الحيوية.

تدمير الصفائح الدموية

في هذه الحالة يتم التهام الصفائح الدموية التي ينتجها نخاع العظم، ما يتسبب في نقصها عن الحد المناسب، وغالبًا ما يحدث نتيجة:

تضخم الطحال.

اضطراب المناعة الذاتية.

الحمل.

وجود عدوى بكتيرية في الدم.

اضطراب المناعة الذاتية

الإفراط في تناول الفيتامينات المقوية للمناعة مثل الزنك وفيتامين E.

أعراض نقص الصفائح الدموية

عندما يعاني الشخص من نقص الصفائح الدموية، يظهر عليه بعض الأعراض التي تشمل:

ظهور نقط حمراء على الجلد تشبه رأس الدبوس، وتكون منتشرة على كامل الجسم.

ظهور بقع تشبه الكدمات.

نزيف الأغشية المخاطية، ويكون من الأنف أو الفم.

زغللة العين نتيجة نزيف الشبكية.

ويمكن أيضًا المعاناة من:

نزيف عند التعرض للجروح يستمر لفترة طويلة، أو لا يتوقف من تلقاء نفسه.

نزيف الحيض الغزير.

نزيف من المستقيم.

وجود دم في البول أو البراز.

قيء دموي.

تشخيص نقص الصفائح الدموية

في حال الاشتباه بوجود انخفاض في عدد الصفائح الدموية، يقوم الطبيب بإجراء الفحوصات التالية:

– فحص بدني للبحث عن أي كدمات غير عادية، أو دليل على النزف النقطي الذي يظهر على الجسم.

المصدر: الكونسلتو

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