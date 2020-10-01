هل تعاني من استنزاف بطارية الايفون وساعة ابل بعد التحديث إلى iOS 14 و watchOS 7 ؟ ابل تقدم لك حلاً جذرياً!

هناك العديد من المشاكل التي أوردها المستخدمون بعد تحديث إلى الايفون وساعة ابل إلى تحديث iOS 14 و watchOS 7 ومن أجل ذلك قامت ابل بنشر إرشادات على موقعها الرسمي لحل تلك المشكلات جذرياً.

هل تواجه أي من تلك المشاكل؟

وفقاً لآبل فإنه بعد التحديث إلى iOS 14 و watchOS 7 فإن بعض المستخدمين قد يلاحظون وجود المشكلات الآتية على الايفون وساعة ابل:

خريطة التمارين الرياضية مفقودة في تطبيق اللياقة على الايفون وساعة ابل بسبب مشاكل في GPS.

معلومات النشاط البدني ومعدل نبضات القلب مفقودة وتفشل في التحميل على ساعة ابل.

مشاكل في تطبيق الصحة واللياقة وعدم عرض المعلومات الصحية بالطريقة الصحيحة.

زيادة استنزاف البطارية بشكل واضح على ساعة ابل والايفون بصورة واضحة.

ما الحل الذي تقدمه ابل؟

كنا قد تحدثنا سابقاً عن ضرورة إعطاء الجهاز مهلة ساعات إلى يومين بعد التحديث حتى ينتهي النظام من إعادة فهرسة الملفات وتثبيت المميزات الجديدة لتعود البطارية إلى وضعها الطبيعي.

كنا أيضاً قد ذكرنا ضرورة تحديث كافة التطبيقات والانتظار لحين صدور تحديثات فرعية من ابل لحل أي مشاكل أخرى مستمرة، لكن يبدو أن المشاكل السابق ذكرها لن يتم حلها إلا عبر الحل المقدم من ابل والذي يتمثل في إعادة ضبط المصنع ومسح كافة محتوى الجهاز!

نعم، للأسف هذا هو الحل الذي تقترحه ابل على المستخدمين، والتحديثات الفرعية القادمة قد لا تحل تلك المشكلات، أيضاً لا يوجد طريق للعودة إلى تحديث iOS 13 أو watchOS 6 لأن ابل أغلقت الباب لذلك مؤخراً.

لذا عليك بحسب ما ذكرت ابل على الموقع الرسمي القيام بالآتي لحل المشكلات السابق ذكرها: