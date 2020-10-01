جوجل تعلن رسمياً عن هواتف Pixel 5 و Pixel 4a مع دعم شبكات الجيل الخامس

كشفت جوجل رسمياً عن أحدث هواتفها الذكية لهذا العام ضمن سلسلة بكسل وهما هاتفا Pixel 5 و Pixel 4a الداعمان لشبكات الجيل الخامس 5G.

لا يعتبر هاتف Pixel 5 هاتفاً رائداً بمواصفات راقية بمعايير العام الجاري وإنما أقرب للفئة فوق المتوسطة، فهو يحمل معالج سناب دراغون 765G وشاشة بقياس 6 إنش بمعدل تحديث 90 هيرتز من نوع OLED وذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت مع سعة تخزين 128 جيجابايت.

الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي ويتوفر معه شاحن سريع بقوة 18 وات.

هاتف Pixel 4a 5G على الجانب الآخر يأتي بشاشة OLED بقياس 6.2 إنش بتردد 60 هيرتز العادي، وذات المعالج سناب دراغون 765G مع ذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت.

الكاميرا الأساسية في الهاتفين متماثلة، فالكاميرا الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أخرى واسعة المجال بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. وكما نعرف فإن جوجل تعتمد أكثر على الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور أكثر من أرقام ومواصفات الكاميرا بحد ذاتها.

هناك مزايا أخرى جديدة في الجهاز مثل ميزة توفير الطاقة القصوى التي تجعل البطارية تدوم حتى 48 ساعة، وميزة Hold Me التي توفر عليك وقت الاستماع للموسيقى عندما تتصل بخدمة العملاء وتكون في الانتظار.

سعر Pixel 5

سعر هاتف Pixel 5 يبدأ من 700 دولار أمريكي بينما يبدأ سعر Pixel 4a 5G من 500 دولار أمريكي وسيبدأ إطلاقه خلال شهر أكتوبر الجاري مع ثلاثة أشهر اشتراك مجاني في خدمة يوتيوب المميز وخدمة Stadia للألعاب السحابية وخدمة جوجل ون لسعة 100 جيجابايت.