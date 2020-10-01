أكثر من 4 ملايين طفل سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي

قالت منظمة “أنقذوا الأطفال” البريطانية، إن هناك أكثر من 4.6 ملايين طفل سوري، يعانون من انعدام الأمن الغذائي في كافة البلاد في الأشهر الـ 6 الأخيرة.

وأوضحت المنظمة، الأربعاء، أن هذه الأعداد تعود لتأزم الوضع الاقتصادي في سوريا، فضلا عن تداعيات قيود فيروس كورونا لافتة أن القيود المفروضة بسبب كورونا، وسنوات العنف، وفقدان الوظائف الجماعي دمرت سبل عيش ملايين الناس وفق لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وأوضحت المنظمة، أن انهيار العملة السورية وتراجع سيولة البضائع جعلت الوضع أسوأ، ورفعت بالأسعار لمستويات عالية مضيفة أن عدد الإصابات بكورونا في سوريا بلغ 5489 إصابة، ذاكرة أن العدد مرشح للارتفاع في ظل وجود فجوات هائلة ونقص في معدات الحماية الشخصية.

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