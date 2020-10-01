جوجل تطلق جهاز كروم كاست 2020 مع ريموت جديد وأندرويد TV – بسعر منخفض جدًا!

تزامنًا مع إطلاقها للجيل الجديد من هواتف بيكسل وإعلانها عن عدد من المنتجات والتحديثات الجديدة كشفت جوجل عن جهاز Chromecast 2020 الجديد مع ريموت مخصص، ولعل أكثر ما يميّز هذا الجهاز هو أنه يأتي مع واجهة مخصصة مبنية على Android TV والتي تتيح لك مظهرًا خلابًا عند استخدامه في إدارة الأفلام والمسلسلات.

مواصفات ومميزات جهاز Chromecast 2020

كما أسلفنا الذكر، يتميّز الجهاز بتكامله مع واجهة Android TV المدمجة فيه، ولكي تستخدمه وكما تعلم فكل ما عليك فعله هو توصيله بالتلفاز من خلال المنفذ الموجود فيه HDMI، كما أن الجهاز يتميّز أيضًا بقدومه مع ريموت كونترول مصمم بشكل ممتاز ومحسّن، وهو الذي يتضمّن أزرارًا سريعة تتيح لك الوصول لأهم التطبيقات وهي نيتفلكس، يوتيوب ومساعد جوجل الشخصي.

الفيديوهات الرسمية:

الجهاز الجديد يدعم تشغيل الفيديو حتى دقة 4K HDR لما يصل إلى 60 إطار، لكن يتطلّب دعم تلفازك لهذه التقنيات بالطبع، أضف إلى ذلك أنه يأتي مع تكامل مع كافة أجهزة جوجل المنزلية الأخرى.

كحال أجهزة كروم كاست دائمًا فجهاز Chromecast 2020 الجديد يأتي بسعر منخفض نسبيًا وهو 49.99 دولار أمريكي، وسيتوفّر بدرجات مختلفة من الألوان، يُذكر أن تجربة Android TV التي يقدّمها الجهاز لن تكون حصرية فقط لجهاز Chromecast 2020 أو أجهزة جوجل بشكل عام، بل سيكون متاح لمصنعين آخرين، وهو أمر يقع في صالحنا كمستخدمين بالطبع.

سيتوفّر أندرويد TV المدمج في كرومكاست على تطبيقات في غاية الأهمية، مثل:

• ديزني بلس

• HBO

• نيتفلكس

• يوتيوب

• المزيد..

سيتيح لك هذا الجهاز البسيط -إن كنت لا تعرف- تحويل جهاز التلفاز الخاص بك لجهاز Android TV متكامل، تمامًا مثل جهاز أبل TV، وسيمكنك حينها الاستفادة من كافة التطبيقات المتاحة لمنصة أندرويد TV بشكل عام بما في ذلك التطبيقات التي أسلفنا ذكرها ومئات التطبيقات الأخرى.

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