جاهز|| شاومي تطلق هاتف Mi 10T Lite، الهاتف الأول مع معالج سنابدراجون 750G

ضمن مؤتمرها الذي تم عقده في أووروبا مساء أمس، كشفت شاومي عن عدد من الهواتف الجديدة تحت سلسلة Mi 10T المستحدثة، وفي هذا المقال سنحدّثكم عن أول هذه الهواتف وأرخصهم وهو هاتف Mi 10T Lite والذي يتميّز بعدد كبير من المميزات ولعل أبرزها هو كونه الأول الذي يقدّم معالج سنابدراجون 750G.

مواصفات هاتف Mi 10T Lite ومميزاته وعيوبه

يتميّز الهاتف بشاشة بقياس 6.67 بوصة بدقة FHD+ وهي التي تأتي من وع IPS LCD بطبيعة الحال، لكن هذه الشاشة تتميز بشدة من ناحية آخرى بتقديمها لتردد 120 هيرتز وهو معدّل حديث ممتاز في هذه الفئة، خصوصًا أن الهاتف يأتي مع تقنية AdaptiveSync الجديدة من شاومي والتي تتيح لك التنقل بين ترددات مختلفة حسب نوعية الاستخدام.

يقدّم الهاتف طبقة حماية جوريلا جلاس 5 للشاشة كما يقدّم مستشعر بصمة جانبي، لدينا أيضًا تصميم مميز وخامات ممزيت، وكاميرا خلفية رباعية على شكل مربّع.

الكاميرا الأمامية في هاتف Mi 10T Lite تأتي بدقة 16 ميجابيكسل، هذا بينما يتميّز الهاتف كما أسلفنا الذكر بأنه أول هاتف مع معالج سنابدراجون 750G الجديد، الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس بالطبع بفضل المعالج الجديد.

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المعالج الجديد يقدّم بطاقة أدرينو 619 الرسومية الجديدة، وهي التي تقدّم أداء ممتاز، أضف إلى ذلك أن الهاتف يقدّم 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية في لقاء 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، كما يأتي مع واجهة MIUI 12 المبنية على أندرويد 10.

الكاميرا الرباعية في الهاتف كالآتي:

• مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل

• مستشعر 8 ميجابيكسل واسع جدًا Ultrawide

• مستشعر 2 ميجابيكسل للعمق

• مستشعر 2 ميجابيكسل لتصوير الماكرو (التقريب الشديد)

أخيرًا يقدّم الهاتف بطارية ممتازة بسعة 4,820mAh تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واتّ، بينما يدعم تقنيات الاتصال اللاسلكية بلوتوث 5، Type-C، وايفاي 6 والمزيد.

سعر هاتف Mi 10T Lite وموعد توفره

سعّرت شاومي هاتفها في مقابل 329 يورو أوروبي تقريبًا، وسيبدأ توفره في الأيام الجارية، لكن كما نعلم توفّر الهاتف قد يتأخر قليلًا على الوطن العربي.