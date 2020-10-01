غوغل تدخل سوق الجيل الخامس بهاتفين مميزين

دخلت شركة غوغل الأمريكية سوق الجيل الخامس بشكل رسمي بإطلاقها هاتفي Google Pixel5، وGoogle Pixel 4a XL.

وسيعمل الهاتف Google Pixel5 بمعالج Snapdragon 765G ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الأمريكية هذا الجهاز بشاشة OLED مقاس 6 بوصة ودقة عرض FULL HD+، ومعدل تحديث 90HZ، ومحتوى HDR، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12.2 ميغا بيكسل للكاميرا الأساسية و16 ميغا بيكسل للكاميرا الواسعة، وتتميز هذه الكاميرا بقدرتها على تصوير فيديوهات بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وفيديوهات Full HD بمعدل 240 إطارا في الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4080 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط، والشحن السلكي واللاسلكي، مكبرات مدرجة للصوت، بلوتوث، واي فاي، ويتميز بمقاومته للماء والغبار وفق معيار IP68.

أما بالنسبة للهاتف Google Pixel 4a XL فسيعمل بمعالج Snapdragon 765G ثماني النوى، ونظام تشغيل Android10.

وزودت غوغل هذا الجهاز بشاشة OLED مقاس 6.2 بوصة ودقة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 60HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و16 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 3885 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي وبلوتوث.

يذكر أن غوغل ستطلق الهاتفين الجديدين يوم 15 أكتوبر الجاري بسعر 700 دولار لهاتف Google Pixel5، و500 دولار لهاتف Google Pixel 4a XL.

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