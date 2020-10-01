شركة صينية تطلق هاتفا ذكيا للاستخدامات الشاقة

كشفت شركة أوكتيل الصينية عن هاتفٍ ذكيٍ مناسبٍ للاستخدامات الشاقة أطلقت عليه WP8 Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio P22 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.49 بوصة ودقة عرض 1560*720 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و0.3 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف الجديد بتوافقه مع فئات الحماية IP68، وIP69K، وMIL-STD-810G، مما يجعله قادراً على مقاومة الغمر في الماء على عمق 1.5 متر لمدة ساعتين، والعمل في جو حمضي، وعندما يكون الضغط المحيط منخفضاً، بالإضافة لمقاومة السقوط من ارتفاع 1.5 متر.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع، بلوتوث، واي فاي، مكان لتركيب شريحتي اتصال، ومنفذ USB.

يذكر أن الشركة الصينية لم تفصح عن موعد إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

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