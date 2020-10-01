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شاومي تكشف عن هاتف بمواصفات “متوسطة”

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة شاومي الصينية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة أطلقت عليه اسم Mi 10T Lite.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 760G ثماني النوى ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.67 بوصة، ومعدل تحديث 120HZ، ودقة عرض 1080 بيكسل، وستدعم الشاشة معايير HDR10، وتغطية لونية بنسبة 84% من ألوان NTC، وسطوع 450 نيت.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 64 و128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4820 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط، منفذ 3.5 للسماعات، واي فاي، بلوتوث.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 280 و330 يورو بحسب سعة الذاكرة الداخلية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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