علامات تدل على قرب الإصابة بنوبة قلبية

أكدّت مؤسسة القلب الألمانية أهمية التنبؤ بالأزمة القلبية، ودور العلاج المبكر في مساعدة الشخص على تجنب عواقبها الخطيرة التي تؤدي للوفاة في بعض الأحيان.

وحددت المؤسسة الألمانية الأعراض الدالة على قرب الإصابة بالنوبة القلبية بالشعور بضيق شديد في الصدر، وضيق التنفس، وحدوث آلام شديدة في القفص الصدري في المنطقة الواقعة خلف عظم القص لمدة تزيد عن 5 دقائق، والشعور بآلام في الرقبة والظهر والذراع، والجزء العلوي من البطن.

وتشمل الأعراض أيضا، إصابة الشخص بالدوار، والغثيان، والقيء، والتشوش الذهني، والتعرق، الإعياء الشديد بدون بذل أي مجهود.

ودعت مؤسسة القلب الألمانية الناس لاستدعاء الإسعاف أو مراجعة الطبيب بشكل مباشر فور ملاحظة هذه الأعراض، لأن كل دقيقة لها ثمنها عند الإصابة بالنوبة القلبية.

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