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كورونا يُدخل يابانياً إلى “عالم الأثرياء”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استغل رجل الأعمال الياباني تايشيرو موتوي انتشار فيروس كورونا في العالم ليدخل عالم الأثرياء بعدما تجاوزت ثروته المليار دولار أمريكي خلال فترة انتشار الفيروس التاجي.

حيث أدى تفشي الفيروس وما فرضه من حظر منزلي لانتشار التوقيع الإلكتروني في اليابان عوضاً عن التوقيع التقليدي، الأمر الذي ساهم في رفع قيمة أسهم موقع بينغو4 التابع لموتوي والذي يقدم هذه الخدمة بنسبة 100%.

ولجأت العديد من الشركات الكبرى في اليابان كتويتا ونومورا لخدمة كلاود ساين التي يقدمها موقع بينغو4 من أجل توقيع الملفات والمستندات بصفة قانونية من المنزل.

وأكد موقع بينغو4 انتشار ثقافة التوقيع الإلكتروني بين الشركات اليابانية، حيث أصبحت 80% من الشركات المهيمنة في اليابان تعتمد عليها عوضاً عن الطريقة التقليدية التي اعتمدت في اليابان منذ القرن 19.

وأظهرت إحصاءات الموقع تضاعف عدد الشركات التي تستخدم خدمة كلاود ساين من 50 ألف شركة في العام 2019 لـ 100 ألف شركة في العام 2020.

يذكر أن الملياردير الجديد كان يعمل محامياً في شركة أندرسون موري قبل أن يؤسس شركة محاماة خاصة وموقع بينغو4 الذي أدخله عالم الأثرياء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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