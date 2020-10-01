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تيم حسن يعلن موعد عرض “الهيبة الرد”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الممثل السوري تيم حسن عن موعد عرض مسلسل الهيبة الرد من خلال نشره بوستر المسلسل على حسابه الرسمي في إنستغرام.

وقال النجم السوري المشهور بدور جبل شيخ الجبل في المسلسل إنّ الجزء الرابع من سلسلة الهيبة سيعرض بدءاً من الأول من أكتوبر الجاري على منصة شاهد VIP وعدد من المحطات التلفزيونية.

وسيشهد الجزء الرابع من العمل الجماهيري الكبير أحداثاً مثيرةً تبدأ بعودة جبل لحياته الطبيعية بعد نجاته من محاولة الاغتيال التي أودت بحياة زوجته وابنه، ومحاولته الثأر من الجناة.

وستلعب النجمة السورية ديمة قندلفت دور البطولة النسائية في الجزء الجديد، الذي سيشهد ظهور عدد من الفنانين في العمل لأول مرة كالفنان اللبناني عادل كرم.

يذكر أن انتشار فيروس كورونا أدى لاستبعاد مسلسل الهيبة الحصاد من الموسم الرمضاني الماضي لتعذر استكمال عمليات التصوير بسبب الحظر الذي فُرِضَ في كافة أنحاء العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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